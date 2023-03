Wiener Konzerthaus: Teodor Currentzis "pausiert vorerst", viele Stars kommen

Dafür stehen andere Stars im Mittelpunkt. So werden die Geigerin Patricia Kopatchinskaja, der Schlagzeuger Manu Delago und die Sängerin Fatma Said in Porträts gewürdigt. Zudem gibt es einen Zyklus mit Dirigent Franz Welser-Möst, der mit „seinem“ Cleveland Orchestra, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sowie naturgemäß mit den Wiener Philharmonikern zu erleben ist. Auch wird Welser-Möst drei Interpretationsworkshops leiten.