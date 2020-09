Wiener Festwochen: Zähe Meditationen über das Sterben des Körpers

Stattdessen regiert die Musik. Genauer gesagt das Schweizer Kukuruz Quartett, das an vier Klavieren das wenig bekannte Werk „Gay Guerilla“ des Minimal-Music-Komponisten Julius Eastman in die Tasten klopft. Ein paar bekannte Melodien dürfen in Medley-Form für Auflockerung sorgen, meist jedoch regiert das Monotone, das Sich-Nicht-Bewegen.

Denn auch die Performer machen (in bequemer Alltagskleidung) zwar Stretch-,und Aufwärmübungen. Die Interaktion bleibt – zumindest anfangs – aus. Erst nach und nach wackeln sie mit den Köpfen, fallen zu Boden, dehnen ihre Hände, reiben sich aneinander, drohen zu ersticken, spielen mit einem Ball oder öffnen zwei Bierdosen – der theatralalische Höhepunkt des Ganzen.

Ja, Nikitin will mit Live-Kamera die Erstarrung einer Gesellschaft, das Absterben des Körpers illustrieren. Allein, es bleibt oft beim Wollen. Besonders in den letzten 15 Minuten, wenn nur noch die Klaviere (eine gefühlte Ewigkeit) dran sind, sich die Performer in völligen Stillstand verabschiedet haben.

Die 24 Bilder? Sie muss man mit der Lupe suchen.