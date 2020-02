Wien macht Mode: Arthur Arbesser designte Kostüme für den "Rosenkavalier"

Denn für Heller ist laut Arbesser klar, dass Octavian nach einem Zwischenspiel mit Sophie natürlich wieder zur Marschallin zurückkehrt.

Geht es um die Skizzen der Kostüme, gibt es im übrigen noch eine Premiere. Arbesser holte sich von Anfang an eine gute Wiener Freundin, die er seit dem Modestudium an der Central Saint Martins in London kennt, an die Seite, Onka Allmayer-Beck. Arbesser: „Ich wollte Heller ein von A bis Z illustriertes Projekt vorlegen. Und wer wäre dafür besser geeignet gewesen als diese super Zeichnerin? Ihre Skizzen sind witzig und frech. Sie ist generell meine rechte Hand bei dem Projekt.“ Somit debütierte Künstlerin Almayer-Beck in der Rolle als „Mitarbeit Kostüm“.