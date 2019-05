Wie funktioniert ein guter Trailer? Wie ein guter Pop-Song

Was halten Sie davon, wenn ein Trailer den Film verfälscht, um Leute ins Kino zu locken?

Ich selbst sage mir oft: Ich lüge im Dienst einer höheren Wahrheit, denn man muss einen zweistündigen Film in zwei Minuten verpacken. Wenn es sich um einen großen Studio-Film handelt, wissen die Leute meistens, was sie erwartet. Aber bei kleineren Filmen fehlen oft klare Genre-Definitionen. Eine Komödie hat vielleicht Horror-Elemente, oder ein Drama ist nicht nur Drama, sondern auch Musical. Beim Trailer betont man das eine Element mehr, als das andere – insofern repräsentiert man den Film bis zu einem gewissen Grad falsch. Man nennt das Lockvogeltaktik: Man zeigt den Leuten etwas, von dem sie glauben, dass sie es sehen wollen, aber zieht es in letzter Minute zurück und zeigt ihnen etwas anderes. Sie sitzen dann im Kino und denken sich: „Oh, das wollte ich mir eigentlich nicht anschauen, aber es gefällt mir – also verzeih’ ich dir.“

Sie schneiden oft europäische Filme für ein amerikanisches Publikum. Gibt es länderspezifische Unterschiede?

Oh ja. Ein interessantes Beispiel dazu ist Florian Henckel von Donnersmarcks Film „Werk ohne Autor“ (basiert lose auf der Biografie von Gerhard Richter, Anm.), dessen Trailer ich für den Amerika-Start geschnitten habe. Der deutsche Trailer ist ziemlich schnell ziemlich düster geworden: In den ersten dreißig Sekunden erfährt man, dass die Cousine des kleinen Buben, der die Hauptfigur ist, verrückt wird, sich selbst mit einem Aschenbecher auf den Kopf schlägt, bis sie blutet, dann ins Konzentrationslager verschleppt und dort schließlich umgebracht wird. Für den US-Verleiher kam das nicht in Frage. Wenn man einem amerikanischen Publikum Nazi-Uniformen oder ein Konzentrationslager zeigt, assoziiert es sofort einen Holocaust-Film damit. Ein deutsches Publikum, das mit seiner Geschichte vertraut ist, kann sich vorstellen, dass so ein Film mehr als nur vom Holocaust erzählt. Ich habe daher in meinem US-Trailer mehr die romantischen Aspekte und die Erweckung eines Mannes zum Künstler betont. Auch gibt es einen Moment, wo der Held mit seiner Freundin von Ost-Berlin nach West-Berlin flüchtet. Im Film ist das nicht allzu aufregend, aber ich habe dieses Thriller-Moment im Trailer hochgespielt und so getan , als wäre das ein sehr wichtiges Handlungselement.