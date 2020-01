Wie der Brexit André Rieu an die Spitze der Charts bringen könnte

Frisby hat seinen Song, der auf die Elite in Brüssel und London und prominente Brexit-Befürworter abzielt, eigens um eine neue Strophe ergänzt, um den EU-Austritt Großbritanniens zu feiern. Nach Angaben der Official Charts Company, die die britischen Musikcharts veröffentlicht, steht er bisher allerdings nur auf Platz drei. Die britischen Single-Charts werden am Freitagnachmittag um 17.45 Uhr (MEZ) veröffentlicht, also wenige Stunden vor dem Brexit um Mitternacht.

