"Why the hell...?": Matthias Strolz interviewt eine Nonne

„Es ist eine Erkundungs- und Erforschungsreise, aber mit Humor.“ Schließlich müsse es auch unterhalten, sagt Strolz. Die Idee hinter der Sendung sei, zu „erforschen, verstehen und begreifen“. „In einer Zeit, in der wir alle in unserer eigenen Blase leben, will ich diese Blasen aufstechen. Ich will, dass wir uns einander zeigen, in Reibung gehen, in Verbindung kommen.“ Er mache aber keinen Klamauk, „es ist eine Tiefenbohrung“, erklärt Strolz die Strolzsche Sendung. Er wolle „Verständnis füreinander schaffen in einer Welt der Spaltung und Polarisierung“.

Die Sendung ist kein Interview, sondern ein Dialog zweier Menschen im Kleid einer Reportage. Strolz erzählt von der Beziehung zu seinem verstorbenen Vater – auch über den Tod hinaus. Er erinnert sich gemeinsam mit seiner Tante, einer Klosterschwester in Oberösterreich, an sein Ringen mit der Religion in Jugendjahren.

Der Neos-Gründer Strolz hatte sich im September 2018 völlig überraschend aus der Politik verabschiedet. Während seiner Tätigkeit im Nationalrat hatte er immer wieder mit öffentlichkeitswirksamen Einlagen von sich reden gemacht.