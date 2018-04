Wettbewerbsprogramm: Schlank in Cannes

Keine Selfies auf dem roten Teppich, keine morgendlichen Pressevorführungen und – vor allem – keine Filme von Netflix: Die großen Aufreger des diesjährigen Filmfestivals in Cannes fanden bereits statt – und zwar vor der Enthüllung des Wettbewerbsprogramms. Dieses fällt heuer (vom 8. bis 19. Mai) fürs Erste besonders schlank aus: Nur 17 Filmtitel kündigte Festivalchef Thierry Frémaux für das 71. Filmfestival in Cannes an.

Darunter befinden sich Filme von drei Frauen (etwa Eva Hussons Kämpferinnen-Porträt „Girls of the Sun) und keine Österreicher.

Amerikaner sind heuer schwach vertreten, wie überhaupt der Glamourfaktor kleiner scheint als üblich.

Unter den großen Namen im Wettbewerb befinden sich Spike Lee mit dem Drama „BlacKkKlansman“ (mit Adam Driver), Jean-Luc Godards „The Image Block“ und der polnische Oscarpreisträger Pawel Pawlikowski mit „Cold War“. Horror-Regisseur („It Follows“) David Robert Mitchell startet mit „Under the Silver Lake“.

Eröffnet wird mit „Everybody Knows“ vom iranischen zweifachen Oscar-Preisträger Asghar Farhadi (mit Xavier Bardem und Penélope Cruz). Außer Konkurrenz feiert auch der Disney-Blockbuster „Han Solo: A Star Wars Story“ seine Premiere.

Deutschland schaffte es mit Ulrich Köhlers dystopischem Film „In My Room“ in die renommierte Nebensektion „Un Certain Regard“, Wim Wenders Papst-Doku über Papst Franziskus läuft bei den Special Screenings.