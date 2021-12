"West Side Story": „Mein Vater war ein Bastard“, sang Spielberg

Hollywoods Besetzungsentscheidungen werden heutzutage mit scharfem Auge beobachtet. Spielberg legte großen Wert darauf, möglichst authentisch zu casten und für die Rolle der Puertoricaner Schauspieler und Schauspielerinnen mit lateinamerikanischen Wurzeln zu engagieren. „Sprich Englisch!“ ermahnt zwar die assimilationswillige Anita ihre puerto-ricanischen Kollegen und Kolleginnen immer wieder. Aber in Spielbergs Originalfassung von „West Side Story“ fallen auch wiederholt spanische Dialoge, die nicht untertitelt werden. Ihre Bedeutung muss sich jeder selbst zusammenreimen, was aber nicht weiter schwierig ist.

Schwieriger schon erwiesen sich die Dreharbeiten, die im Hochsommer in New York bei tropischen Temperaturen stattfanden. Besonders hitzig gestalteten sich die Drehtage für die berühmte Straßentanzszene, in der Anita „America“ singt und für die ein Wochenende lang eine Straße in Harlem abgesperrt wurde.