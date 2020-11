„Wer verteidigt die Pfütze?“ Olafur Eliasson und seine App für Kinder

Diese Werke – wie auch die elaborierten Spiegel- und Lichtarbeiten, die zuletzt 2016 im Belvedere-Winterpalais in Wien gezeigt wurden – waren immer schon ideal positioniert für ein zweites Leben in den Handys kunstsinniger Selfie-Touristen. Dass ein Werk nun aber rein im digitalen Raum Form annimmt, war auch für Eliasson neu.

„Statt am Reichstag oder am Eiffelturm ist der öffentliche Raum jetzt im Garten, am Weg zur Schule oder – nicht zuletzt in einer Lockdown-Zeit – im eigenen Zimmer“, sagt er. Erwachsene sollen die Botschaften, die in der App als kleine Blasen auf einer Landkarte positioniert sind, abrufen – Eliasson arbeitet, u. a. mithilfe der Goethe-Institute, daran, die Botschaften an Entscheidungsträger weiterzugeben.

Dass die Cartoon-Gesichter bei „Earth Speakr“ vor dem geschulten Kennerauge vielleicht nicht als hehre Kunst bestehen, ist für Eliasson da zweitrangig. „Kultur ist ja nicht nur oben auf der Pyramide, sie ist überall. Die Kultur bietet uns einen sicheren Raum an, um schwierige Diskussionen zu führen.“