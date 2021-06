Schauspielerisch sind keinerlei Schwachpunkte zu vermelden. Jens Claßen gibt den George, der seine scheinbare intellektuelle Überlegenheit auskostet, angemessen blasiert. Michaela Kaspar glänzt als frustrierte Martha, die dem jungen Nick den Kopf verdreht und sich stets kampfeslustig gibt. Das junge Paar, Lisa Schrammel und Raphael Nicholas, zeigt naturgemäß weniger Konturen, bildet aber eine ansehnliche Folie, auf der die Gastgeber ihre bösen, aber letztlich armseligen Spielchen treiben können.

Kühlschrank-Skyline

Apropos Folie: Mehrere durchsichtige Bahnen bilden einen Plastikvorhang hinter der von Marie-Luise Lichtenthal gestalteten Bühne. Dahinter stehen beleuchtete Kühlschränke, die eine Art Skyline am Horizont einer in Eis erstarrten Gesellschaft bilden. Rache ist bekanntlich ein Gericht, dass man am besten kalt serviert.

Das „Willst du den totalen Krieg?“ von George hat in dieser Bühnenversion überlebt, dafür wäre an anderen Stellen die eine oder andere Streichung wohltuend gewesen. Vielleicht sind mehr als zwei Stunden Theater ohne Pause aber auch deshalb anstrengend, weil man sich wieder daran gewöhnen muss, dass Spannungsbögen nicht über maximal 50 Minuten gezogen werden, wie in den in Lockdownzeiten so populären Streamingprodukten.

Dennoch viele echte Lacher aus dem Publikum. Und lang anhaltender Applaus.

