Gorman-Debatte: "Eine Gelegenheit, über Rassismus nachzudenken"

Entstanden ist eine Debatte, die „sehr viel Wut auf unterschiedlichen Seiten entfacht hat“, wie Michèle Cooke, Translationswissenschaftlerin von der Universität Wien, im Gespräch mit dem KURIER erklärt. Cooke, die in Sri Lanka geboren wurde, in London aufgewachsen ist und seit 1977 in Österreich lebt, betont, dass sie „Kategorisierungen – ,weiß‘, ,schwarz‘, ,dunkelhäutig‘, ,hellhäutig‘ – ablehne. Allerdings: Weil wir so kategorisiert und wahrgenommen werden, ist es leider notwendig, diese Bezeichnungen zu verwenden. Aufgrund der Zuschreibung als ,dunkelhäutig‘ beziehungsweise ,Person of Colour‘, habe ich andere Erfahrungen gemacht als ,Weiße‘ und es gilt für mich, diese Unterschiede zu erkennen und zu thematisieren.“