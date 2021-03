Disney+ sperrt "Dumbo" und "Peter Pan" für Kinder im Vorschulalter

Die Krähen und ihre Musiknummer "When I See an Elephant Fly" sind eine Hommage an rassistische 'Minstrel Shows', in denen weiße Darsteller mit geschwärzten Gesichtern und zerlumpter Kleidung versklavte Afrikaner auf Plantagen im Süden imitierten und verspotteten. Der Anführer der Gruppe in "Dumbo" ist Jim Crow, der den Namen der Jim-Crow-Gesetze trägt, die die Rassentrennung in den Südstaaten festschrieben.

Im "Song of the Roustabouts" rackern sich gesichtslose schwarze Arbeiter ab, zu beleidigenden Texten wie "Wenn wir unser Gehalt bekommen, werfen wir all unser Geld zum Fenster raus."