Dumbo soll kein Rassist mehr sein, und Bad Ischl nicht nur Kaiserstadt

Wenn die Kunst von Eminem, Rammstein („Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr“) oder Drahdiwaberl mit Warnhinweis daherkommt, ist das nicht sehr überraschend.

Dass aber auch „ Dumbo“, „ Peter Pan“ oder die „Aristocats“ nun einen Warnhinweis tragen, überrascht vielleicht schon.

Wer (vorerst nicht in Österreich) einen dieser Filme beim neuen Streaming-Service Disney Plus aufruft, sieht genau das: Eine Warnung vor „veralteten kulturellen Abbildungen“, die in diesen Klassikern transportiert werden.

Vorsicht, Geschichte.