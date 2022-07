Wenn die bunten Fahnen wehen, ist ein Kunst-Kollektiv am Werk

Ansonsten aber gräbt das mumok in der eigenen (Sammlungs-)Geschichte und wird vor allem bei der Fluxus-Bewegung der 1960er und ihren Ausläufern fündig: Kunst wurde da per Post verschickt, in Koffern gesammelt und in Happenings aufgeführt. Daniel Spoerri verwandelte gemeinsame Essen in Kunstwerke, und auch in Wien wurde eifrig kollaboriert – wobei es schwerfällt, Otto Muehls Zock-Manifest von 1967 zu sehen und das spätere Kippen vom Kollektiv zur Kommune zu ignorieren.

Auch wenn sich viel Kunst in der mumok-Schau politisch geriert – zu erwähnen ist hier das slowenische Kollektiv IRWIN mit seiner Idee eines alternativen Staats oder Yoko Onos zur Zeit des Vietnamkriegs geschaffenes Schachbrett, das nur weiße Felder und Figuren kennt– so bleibt sie doch fest im Kunstsystem verankert, attackiert mehr oder weniger spielerisch dessen Riten und Codes.