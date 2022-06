Nächste Runde im documenta-Skandal: Jetzt streiten die Verantwortlichen

„Wir sind hier, um zu lernen und um zuzuhören“, sagte der Sprecher des indonesischen Kollektivs ruangrupa, Ade Darmawan, am Beginn der Podiumsdiskussion, zu der die documenta am Mittwoch in Kassel geladen hatte. Mitreden wollten die künstlerischen Verantwortlichen der Weltkunstschau dann aber nicht.

Im Vorfeld war eine Diskussion über Vorwürfe, wonach die Schau dem Antisemitismus eine Bühne bieten würde, nicht möglich gewesen - erst der Eklat um klar antisemitische Motive in einem Werk der eingeladenen Gruppe Taring Padi hatte eine Aufarbeitung erzwungen. Die Veranstaltung am Mittwoch sollte der "erste Schritt" sein, brachte aber wenig konkrete Ergebnisse - eher wurde die mangelnde Sensibilität gegenüber der Tatsache, dass Antisemitismus nicht im Auge des Betrachters liegt, offenbar. "Die Rhetorik war jene von Versicherungsgutachtern nach einem Unwetter: Alles Mögliche zerstört, unschätzbarer Schaden, aber das ist höhere Gewalt, was will man machen", urteilte der Autor Nils Minkmar in der Süddeutschen Zeitung.