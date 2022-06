documenta fifteen: Die große Kunst- und Aktivitätenmesse

Die Medien der Avantgarde im Jahr 2022 sind das handgeschriebene Flipchart-Diagramm und das bedruckte Stoffbanner. So stellt es sich zumindest auf der 15. Ausgabe der documenta dar, die am Samstag eröffnete und bis 25. September dauert.

Dass die Veranstaltung ein Schauplatz der Avantgarde sei, wurde in den Einweihungsreden betont. Und das, obwohl das zur künstlerischen Leitung bestellte indonesische Kollektiv ruangrupa nicht den Kunstbegriff der westlichen Moderne vertritt, bei dem ein Wettstreit der Ideen und kritische Selbstbefragung Fortschritt verheißen: Das künstlerische Werk rückt bei ihnen in den Hintergrund, der Markt sowieso, was zählt, sind der Prozess und die Zusammenarbeit. „Make Friends, Not Art“ ist ein Slogan, der bei dieser documenta gern fallen gelassen wird.