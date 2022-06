documenta: Der Antisemitismus hat sich versteckt – oder ist nicht da

Auf die sprichwörtliche Goldwaage gelegt, wird diese wohl in die pro-palästinensische Richtung kippen. Doch die Kunst hätte auch die Möglichkeit, Dinge mit Augenzwinkern zu nehmen: In Kassel macht es der Künstler Hamja Hassan vor, indem er falsche Reklamen für Hühnerimbissstuben – die in manchen Kreisen verdächtigt wurden, islamistische Treffpunkte zu sein – in der Stadt platziert. Wer versteckte Netzwerke sucht, wird sie also finden.