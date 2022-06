Nahe am Boykott?

Die Antisemitismus-Vorwürfe gegen die documenta kamen im Jänner auf, als ein lokales „Bündnis gegen Antisemitismus“ die Inklusion der palästinensischen Künstlergruppe „A Question of Funding“ in die Schau kritisierte. Diese würde sich in einem Zentrum in Ramallah treffen, das nach dem arabischen Nationalisten Khalil Sakakini benannt ist, der mit Hitler sympathisierte. Dem documenta-Kuratorenkollektiv wurde seinerseits Nähe zur BDS-Bewegung, die den Boykott Israels fordert, unterstellt.

Zwar erwiesen sich die zentralen Anwürfe als unhaltbar, eine NS-Verbindung Sakakinis ließ sich ebenso wenig klar belegen wie eine BDS-Verbindung ruangrupas. Aber die Dinge wurden von da an nicht besser: Ein geplantes klärendes Gespräch wurde abgesagt, nachdem sich der Zentralrat der Juden in Deutschland unzureichend eingebunden fühlte; der Vorwurf, dass kaum israelische Kunstschaffende in der documenta-Auswahl vorkommen, trifft jedenfalls zu.