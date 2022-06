Als „Kollektiv, das Kollektivität lehrt“ bezeichnete die New York Times das Team ruangrupa, das 2019 zur künstlerischen Leitung der documenta berufen wurde und von da an eine Art Schneeballsystem in Gang setzte: Es lud 14 weitere Kollektive („lumbung members“) und 54 Kunstschaffende („lumbung artists“) ein, die wieder eigene Netzwerke aktivierten – so sind „mindestens 1.500 KünstlerInnen beteiligt, in noch immer steigender Zahl“, wie Generaldirektorin Sabine Schormann am Mittwoch sagte. Geldmittel würden in diesem System „gerecht verteilt“ – neben Künstlerhonoraren und Produktionsbudgets gibt es auch einen Pot für Gemeinschaftsprojekte, die allen Teilnehmern zugutekommen.