Es weihnachtet: Neue Kinder- und Jugendbücher

"Mitternacht"

In wenigen Worten (und mit schönen Zeichnungen von Dena Seiferling) fängt der kanadische Autor Eric Fan die geschäftige und zugleich wohlige Atmosphäre der Vorweihnachtszeit ein. Es ist eine Geschichte, die sich auf das Wesentliche konzentriert, auf das, was (nicht nur) in der Weihnachtszeit im Vordergrund stehen sollte: Nächstenliebe, Empathie und Freundlichkeit.

Erica Fan, Dena Seiferling: „Mitternacht“. Aladin. 48 Seiten. 18 Euro