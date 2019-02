Wegen Gabalier: Amadeus Awards ohne Soap & Skin, Rapper einvernommen

"Mich in derselben Kategorie sowie in derselben Veranstaltung mit einem Möchtegern-Magnat zu wissen, der sein reaktionäres, nationalistisches, chauvinistisches und sexistisches Lebenskonzept zu kommerzialisieren weiß und hier Anklang findet, entsetzt mich derart dass ich an der Veranstaltung nicht teilnehmen werde", heißt es darin.

Sachverhaltsdarstellung gegen Rapper

Der Anwalt von Gabalier hat inzwischen gegen zwei österreichische Rapper eine Sachverhaltsdarstellung wegen gefährlicher Drohung eingebracht, berichtet Der Standard. Demnach geht es um die Textzeile "I tat den Andi Gabalier net an die Wand stellen lassen, aber samma si ehrlich, eigentlich gehört er dasch…" aus "So viel Polizei" von Kid Pex und Kroko Jack. Letzterer sei bereits von der Polizei einvernommen worden.

Kid Pex sagte laut Standard, dass dies "keine Drohung" sei, sondern "eine durchaus im Hip Hop gängige, überspitzte Formulierung". Nicht Andreas Gabalier gehöre erschossen, sondern "das Weltbild, welches er vertritt, welches Hass und Hetze legitimiert und in welchem weder Platz für Töchter noch für Ausländer und Andersdenkende ist".