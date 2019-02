Amadeus Awards 2019: Die Nominierten stehen fest

Wichtigsten Kategorien im Überblick:

Song des Jahres

"500 PS" - Bonez MC & Raf Camora

"Ala bin" - Seiler und Speer

"Cordula Grün" - Josh.

"Nobody But You" - Cesar Sampson

" Summer Sun" - Cari Cari

Album des Jahres

"Alles ist erlaubt" - EAV

"From Gas to Solid / You Are My Friend" - Soap & Skin

"Klee" - Ina Regen

"Palmen aus Plastik 2" - Bonez MC & Raf Camora

"Vergiss mein nicht" - Andreas Gabalier

Live-Act des Jahres

Andreas Gabalier

Bilderbuch

Kurt Ostbahn

Pizzera & Jaus

Wanda

FM4 Award

Cari Cari

Hearts Hearts

Jugo Ürdens

Kreiml & Samurai

Mavi Phoenix

Alternative

Avec

Cari Cari

Der Nino aus Wien

Granada

Soap & Skin

Electronic/Dance

Darius & Finlay

Dorian Concept

Electric Indigo

Möwe

Parov Stelar

Hard & Heavy

Boon

Harakiri For The Sky

Krautschädl

Summoning

Visions of Atlantis

Hip-Hop/Urban

Kreiml & Samurai

Nazar

Raf Camora

TTR Allstars

Yung Hurn

Jazz/World/Blues

Die Strottern

Ernst Molden

Herbert Pixner Projekt

Norbert Schneider

Trio Lepschi

Pop/Rock

EAV

Josh.

King & Potter

Seiler und Speer

Simon Lewis

Schlager/Volksmusik

Andreas Gabalier

Die Edlseer

Die Jungen Zillertaler

Die Mayerin

Nockalm Quintett