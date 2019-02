Drohung gegen Gabalier? Linzer Rapper einvernommen

"I tät den Andi Gabalier net an die Wand stellen lassen, aber samma si ehrlich, eigentlich gehört er dasch...", heißt es in dem Song "So viel Polizei" der Linzer Rapper Kid Pex und Kroko Jack. Dazu formt Kroko Jack eine Pistole mit seiner Hand und hält sie einem Mann mit Gabalier-Maske an den Kopf. Diese Textzeile samt eindeutiger Geste hat nun ein Nachspiel.

Anfang des Monats bracht Gabaliers Anwalt eine Sachverhaltsdarstellung wegen gefährlicher Drohung ein. Im Detail geht es um den Verdacht auf "Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlungen" sowie "gefährliche Drohung", bestätigt Arthur Machac, Anwalt von Kid Pex, gegenüber dem Standard.

Kroko Jack sei bereits von der Polizei einvernommen worden, Kid Pex soll diese Woche folgen. Laut Anwalt Machac ist der Tatbestand der Beschuldigten nicht erfüllt. "Dass Andreas Gabalier sich durch das Video in Furcht und Unruhe versetzt fühlt, kann ich mir nicht vorstellen", sagt er.