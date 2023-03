Im Gegenteil: Gleich zwei fette Kassenmagneten konkurrieren in der Königskategorie. Sowohl „Top Gun: Maverick“ mit Tom Cruise, dessen Riesenerfolg laut Steven Spielberg die Filmindustrie nach der Pandemie vor dem Untergang gerettet hat, als auch James Camerons Mega-Hit „Avatar: The Way of Water“ sind nominiert. Baz Luhrmanns hyperaktiver „Elvis“, mit dem charismatischen Austin Butler in der Titelrolle, zog ebenfalls stark an den Kinokassen.

Jeweils neunfach nominiert sind Martin McDonaghs schwarze Komödie „The Banshees of Inisherin“; und die deutsche Netflix-Produktion „Im Westen nichts Neues“, in der der österreichische Burg-Schauspieler Felix Kammerer die Hauptrolle spielt. Die Chance, dass sie großflächig abräumt und in der Kategorie bester internationaler Film gewinnt, ist sehr groß.