Favorit bei der Oscar-Verleihung: Martial-Arts-Ikone im Multiversum

Noch hat die elffach nominierte Sci-Fi-Komödie „Everything Everywhere All at Once“ keinen einzigen Oscar gewonnen, trotzdem gilt sie bereits jetzt mit 158 Auszeichnungen als der meist preisgekrönte Film aller Zeiten. Diesen Rekord hielt zuvor Peter Jacksons „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“.

Der Überraschungshit von Daniel Kwan und Daniel Scheinert gilt als der große Favorit in so wichtigen Oscar-Kategorien wie bester Film und beste Regie. Mit ihrer übersteuerten Dramedy zwischen Science-Fiction, Martial-Arts, Familienmelodram und Komödie haben die beiden Daniels einen Nerv getroffen. Denn nicht nur Marvel kennt das Multiversum, auch eine chinesische Wäschereibesitzerin in Amerika, hervorragend gespielt von der Martial-Arts-Ikone Michelle Yeoh.