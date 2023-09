Vor Premiere am Freitag: Proteste vor Netrebko-Auftritt in Berlin angekündigt

Geplant sei eine Demonstration vor der Staatsoper, sollten die Auftritte Netrebkos nicht abgesagt werden, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, Kultursenator Joe Chialo (beide CDU) und Opernintendant Matthias Schulz unter dem Titel "Keine Bühne für Anna Netrebko!".

Es werde der erste Auftritt Netrebkos in Berlin seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sein. "Damit tritt eine Künstlerin in einem öffentlich finanzierten Theater in Berlin auf, die in der Vergangenheit mehrfach und explizit als Unterstützerin des diktatorischen und menschenverachtenden Regimes des derzeitigen Russlands aufgetreten ist", heißt es in dem Brief.

Zudem, so die Protestierenden, habe sie sich weder distanziert noch um Entschuldigung gebeten.