Anna Netrebko klagt Met und geht klar auf Distanz zu Putin

Als Folge der Beendigung ihrer 20-j√§hrigen T√§tigkeit an der Met, in der sie knapp 200 Mal aufgetreten sei und wo sie f√ľhrende Partien in sieben Inszenierungen gesungen habe, sei Netrebko zudem gezwungen gewesen, ihre 2006 erworbene New Yorker Wohnung zu verkaufen. Die S√§ngerin beschuldigte die Leitung der Metropolitan Opera konkret, den Abbruch einer 20-j√§hrigen Vertragsbeziehung zu einer "russischen Diva" und "herrschenden Primadonna" bewusst f√ľr eine antirussische Werbekampagne und zur Positionierung als Unterst√ľtzer der Ukraine instrumentalisiert zu haben. Denn die Oper in New York habe ihres Wissens von keinen weiteren K√ľnstlern oder K√ľnstlerinnen verlangt, vergleichbare √∂ffentliche Erkl√§rungen abzugeben. Ohne Namen zu nennen war im Text der Klage die Rede von Russen, deren Vertr√§ge an der Met weitergelaufen seien, obwohl sie zuvor in staatlich subventionierten russischen Theatern und auch bei politischen Events in Russland aufgetreten seien. "Die Met hat Netrebko diskriminiert, weil sie eine russische Frau ist", hie√ü es.

Diskriminierung

In der Klage ist von acht Verletzungen der Anti-Diskriminierungsbestimmungen des Menschenrechtsgesetzes der Stadt New York, von Verleumdung und Vertragsbruch in Bezug auf Auftritte in den Opern "Tosca" und "Pique Dame" in der Saison 2024/25 sowie "Manon Lescaut" und "Macbeth" in der Saison 2025/2026 die Rede. Im Zusammenhang mit ihren Verträgen verlange sie eine Entschädigung von zumindest 360.000 Dollar (332.000 Euro), in den restlichen Punkten solle das Gericht angemessene Summen festlegen.

Das Vorgehen der Met und von Direktor Gelb habe dabei nicht nur f√ľr seelische Belastung und k√∂rperliches Leiden gesorgt, sondern auch ihre professionelle Reputation gesch√§digt, zu Gegendemonstrationen bei ihren Auftritten ermutigt und andere Opernh√§user dazu motiviert, sie nicht mehr zu verpflichten. Die kategorische Aufforderung an Netrebko, √∂ffentlich das Vorgehen der russischen Regierung zu kritisieren, habe zudem in Russland f√ľr Sch√§den gesorgt. Russische Politiker h√§tten sie verurteilt, russische Opernh√§user Vertr√§ge mit ihr aufgel√∂st, sie sei in ihrer Heimat √∂ffentlich kritisiert worden. Auch w√ľrden ihre Familie und ihre Freunde nunmehr riskieren, gesch√§digt zu werden oder zum Opfer von Vergeltungsma√ünahmen der russischen Regierung zu werden.