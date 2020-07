Von Porno-Stars und Sektenführern

Daniel Day-Lewis

Day-Lewis

Coens

So arbeitete er an dem Drehbuch zu seinem Öl-Epos "There Will Be Blood" zwei Jahre, ehe er das Gefühl hatte, es wäre gut genug, um eszu zeigen und ihm die Hauptrolle anzubieten. Der Film wurde acht Mal Oscar-nominiert,erhielt einen für bestes Schauspiel. Der Abräumer des Jahres 2008 aber war Andersons Konkurrenzfilm, "No Country For Old Men" von den

Das Gartenbaukino zeigt (bis 19. 3.) nun erstmalig eine Werkschau der Langfilme von Thomas Paul Anderson – die meisten davon in 35 mm.