Von Konzerthaus bis zum Hinterhof: Wo es bald wieder Kultur gibt

Die Livemusik kehrt zurück – mit Bedacht auf Sicher-heitsabstand: Thomas Gansch hatte in den letzten sechs Wochen jeden Samstag ein Livekonzert in unterschiedlicher Besetzung via Youtube ins Internet übertragen und dabei bis zu 1.000 Zuseher.

Am Samstag (30. 5.) spielt der Jazz-Trompeter mit seiner Band „ Gansch & Roses“ nicht mehr nur per stream fürs Online-Publikum, sondern – nein, nicht in der Stadthalle, die bis Anfang September keine Veranstaltungen anbietet – im Boutiquehotel Stadthalle. Das verwandelt einmal wöchentlich seinen Innenhof in eine grüne Bühne, und die Gäste in den 27 Fensterlogen sind mit dem Package „Loge & Logis“ live dabei (in den folgenden Wochen bei Peter Edelmann, Maya Hakvoort und Hans Theessink).