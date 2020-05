Wohin sich Österreichs Humor entwickelt hat

Zugegeben, solche Vergleiche sind unfair. Man darf Profis nicht mit Dilettanten in ein Boot setzen. Aber auch „der kleine Mann“ kann und konnte unter Beweis stellen, dass es hierzulande einen g’sunden Schmäh gibt: mit dem Witz. Der Komiker Maxi Böhm besaß die aus 80.000 Witzen bestehende größte Witzesammlung Österreichs (sie ist heute in der Österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrt). Hier ein Beispiel aus dem reichen Fundus des einstigen „Witzepräsidenten“:

In einer Schule in Hollywood sollen die Kinder eine Geschichte über eine arme Familie schreiben. Die Tochter eines Filmagenten beginnt ihre Erzählung so: „Es war einmal eine arme Familie. Die Mutter war arm. Der Vater war arm. Die Kinder waren arm. Das Stubenmädchen war arm. Der Kammerdiener war arm. Der Chauffeur war arm. Der Gärtner war arm. Alle waren arm.“

Nicht, dass es heute keine hochbegabten Witzeerzähler, Satiriker und Kabarettisten gäbe, Josef Hader, Michael Niavarani, Erwin Steinhauer, Roland Düringer oder Lukas Resetarits gehören zweifellos dazu, aber wenn ihnen Sendezeit zur Verfügung gestellt wird, dann knapp vor Mitternacht und nicht um 20.15 Uhr wie dem Villacher Fasching.

Die Deutschen, deren Humor oft nicht der unsereist, stellten nach der Dirndl-Zote des FDP-Politikers Rainer Brüderle im Spiegel dieser Woche die künftige Verbreitung anzüglicher Witze zur Diskussion („Stirbt der Herrenwitz jetzt aus?“), während im ORF noch am vorigen Mittwoch in Narrisch guat/Teil 1 eine in die Jahre gekommene liebestolle Nonne gezeigt wurde, die einen Mönch verführen will: