Kabarett Simpl: 100 Jahre Lachen

Farkas: Ich gehe vorgestern über die Straße – ein gellender Pfiff, ein Mann in jagender Hast an mir vorbei, trägt einen Frauenhut...

Grünbaum: Auf dem Kopf?

Farkas: In der Hand! Hinter ihm die Polizei. Der Mann hatte in dieser Nacht vier Mal in ein und demselben Modesalon eingebrochen.

Grünbaum: Da hat er wohl den ganzen Laden ausgeräumt?

Farkas: Nein, einen einzigen Hut hat er gestohlen – für die Frau, die er liebt!

Grünbaum: Warum musste er wegen eines Hutes vier Mal einbrechen?

Farkas: Sie hat ihn immer wieder zurückgeschickt – umtauschen!

Neben Grünbaum und Farkas traten Stars wie Hans Moser und Hermann Leopoldi auf, zu den Begleitern am Klavier zählten Ralph Benatzky und Robert Stolz. Der wirtschaftliche Erfolg des Kabaretts schien gesichert, zumindest wenn man dem Komiker Armin Berg glaubte, der auf der Simpl-Bühne erklärte: " Wien hat zwei Millionen Einwohner. Wenn sich jeder unser Programm nur zwei Mal anschaut, sind wir auf zehn Jahre ausverkauft."

Doch es kam anders. Als das Duo Grünbaum– Farkas ein Angebot des Konkurrenzunternehmens "Hölle" annahm, drohte der Untergang des Kabaretts auf der Wollzeile. Der täglich übervolle Simpl war über Nacht wie ausgestorben, Kabarettbesitzer Egon Dorn unternahm einen Selbstmordversuch, der glücklicherweise misslang.

Wieder siechte der Simpl mit harmlosen Programmen vor sich hin – bis die beiden Kabarettkönige als Sensation des Jahres 1931 in die Wollzeile zurückkehrten. In der Nazizeit lenkte das Duo Wondra und Zwickl von den Gräueln der Diktatur und des Krieges ab, sonst gab’s im Simpl ebenso wenig zu lachen wie im übrigen Reich.