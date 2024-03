Volkstheater: Ödön von Horváth wie „Blade Runner“ in Gotham City

Das Szenario mutet wie ein Verschnitt aus „Blade Runner“ und „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ an, der in Gotham City spielt. Doch im Volkstheater geht es nicht um Batman, da trifft nicht Ridley Scott auf Orson Welles, sondern Anna Bergmann auf Ödön von Horváth. Genuin führt die deutsche Regisseurin dessen Komödie aus dem Jahr 1933, „Die Unbekannte aus der Seine“, in die Gegenwart und Zukunft.

Ausgangspunkt für Horváths Krimi war die Totenmaske einer jungen Frau, die nach 1900 leblos aus der Seine geborgen worden war. Ein Pathologe war von deren Gesichtsausdruck so fasziniert, dass er davon eine Maske anfertigte. In Künstlerkreisen war es bald angesagt, eine Kopie dieses Objekts zu besitzen. Darauf spielt auch Horváth an. Ihn hat diese Maske zu einer mystischen Frauengestalt inspiriert. Diese erscheint mitten in der Nacht auf der Straße und beobachtet, wie Albert einen Uhrmacher, bei Bergmann eine Uhrmacherin, in einem dunklen Haus meuchelt und beraubt.