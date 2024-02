Volkstheater Wien: Jan Philipp Gloger wird neuer Direktor

Gloger wurde 1981 in Hagen geboren und ist seit 2018 Schauspieldirektor in Nürnberg. Der Deutsche inszenierte unter anderem in Bayreuth, an der Volksoper („Die Dubarry“) und zuletzt im Burgtheater („Die Nebenwirkungen“).

"Die österreichische Hauptstadt ist ihm näher als die deutsche", stellte schon der Kritiker der "Nürnberger Nachrichten" fest, der am Tag nach Glogers Burgtheater-Premiere mit dem Regisseur ins Café Tirolerhof ging. "Und wenn man in Wien das notorisch nörgelnde und schwer verwöhnte Publikum auf seine Seite bekommt, dann hat man es irgendwie geschafft."

Geboren am 14. Dezember 1981 in Hagen, studierte Gloger Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und Regie an der Zürcher Hochschule der Künste. Während des Studiums arbeitete er als Bühnenmusiker, hospitierte bei Johan Simons und assistierte der Gruppe Rimini Protokoll. Seit 2007 arbeitet er als Schauspielregisseur und inszenierte unter anderem am Bayerischen Staatsschauspiel in München, am Deutschen Theater und an der Schaubühne in Berlin, am Staatsschauspiel Dresden, am Nationaltheater Mannheim und an den Staatstheatern in Wiesbaden, Karlsruhe und Mainz, wo er 2011 bis 2013 Leitender Regisseur im Schauspiel war.

Opern inszeniert er seit 2010, etwa an der Oper Zürich, an der Semperoper Dresden, am Royal Opera House in London, in Frankfurt und Amsterdam sowie bei den Bayreuther Festspielen, wo er 2012 Richard Wagners "Der Fliegende Holländer" umsetzte. An der Oper Köln bringt er am 14. April Verdis "Un ballo in maschera" heraus. Bei den kommenden Bregenzer Festspielen inszeniert er Rossinis Frühwerk "Tancredi" im Festspielhaus (Premiere: 18. Juli).