Volksoper Wien wird rosa

Das entspricht in etwa auch dem bisherigen Lebenslauf der Theaterfrau, die ihre Ausbildung in Maastricht begann, wo sie zunächst Gesang und Klavier und später Schauspiel studierte. Es folgte der Wechsel ins Regiefach und an die Hochschule der Künste in Amsterdam. Nach dem Abschluss 2009 entdeckte sie für den deutschsprachigen Raum Peter Konwitschny, mit dem sie bei mehreren Produktionen zusammenarbeitete. An der Oper Leipzig debütierte sie mit "Clara S." von Nicoleta Chatzopoulo.

Bald stieg de Beer zu einem der hoffnungsvollen Nachwuchstalente auf, was sich nicht zuletzt mit der Ehrung in der Kategorie "Newcomer" bei den International Opera Awards in London 2015 niederschlug. Auch gründete de Beer bereits 2010 mit dem Projekt Operafront ihre eigene Kompanie, die an wechselnden Orten das Genre nicht zuletzt für ein junges Publikum zugänglich machen will. 2018 erhielt sie den "Distinguished Artist Award" der International Society for the Performing Arts (ISPA), 2020 war sie bei den International Opera Awards in der Kategorie "Best Director" nominiert.