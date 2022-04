Volksopern-Chefin Lotte de Beer: "Wir wollen das Publikum umarmen“

Lotte de Beer über ihre Premieren: „Wir fangen an mit einem großen Eröffnungswochenende: In der Premiere von ,Die Dubarry’ von Carl Milllöcker spielt Comedy-Legende Harald Schmidt den König Ludwig XV. Es wird eine theatralische Zeitreise über die Rolle der Frau in der Gesellschaft, beginnend im Heute, geht es in das Berlin der 1930er Jahre, Wien im 19. Jahrhundert bis nach Paris von Ludwig XV.“

Zu Wiederaufnahmen: „Gleich am nächsten Tag kehrt Achim Freyers ,La Cenerentola’ zurück an die Volksoper mit wunderbaren neuen Stimmen. An diesem Wochenende wird es auch eine Late Night Jam-Session mit Omer Meir Wellber und Friends geben. ,Die Fledermaus’ wird in einer Neufassung von Maria Happel überarbeitet, und ich freue mich, dass sie auch ,Frau Frosch’ spielen wird. Im Oktober bringen wir gemeinsam mit dem Staatsballett eine Familienproduktion heraus: Dabei verweben wir Tschaikowskys ,Jolanthe’ mit dem ,Nussknacker’. ,Jolanthe’ war schon immer eine meiner Lieblingsopern – ich sehe sie als Geschichte über das Erwachsenwerden.“

Zu Spymonkey: „Der junge Regisseur Maurice Lenhard inszeniert im November ,Die Dreigroschenoper’, ein Werk, das noch nie hier gespielt wurde und wunderbar in die Volksoper mit all ihren Allroundern passt. Spymonkey, eine britische physical comedy-Truppe im Stil von Monty Python, wird dann ,Orpheus in der Unterwelt’ inszenieren. In dieser ,Mythentravestie’ wird Ruth Brauer-Kvam als Öffentliche Meinung zu sehen sein. Wir haben auch eine Operettenuraufführung in Auftrag gegeben. Moritz Eggert bringt in seiner Komposition ,Die letzte Verschwörung’ alle Verschwörungstheorien der letzten 30 Jahre auf die Bühne. Es soll eine rasante Revue werden.“

Über „andere Blicke“: „Nina Spijkers, eine niederländische Regisseurin wird einen feministisch-humoristischen Blick auf die Spieloper ,Die lustigen Weiber von Windsor’ richten. Und als Abschluss wird der türkische Regisseur Nurkan Erpulat Mozarts ,Entführung aus dem Serail’ aus dem Blickwinkel des Bassa Selim inszenieren.“