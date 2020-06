Virtueller Bachmann-Preis: Wie der Literatur-Contest heuer abläuft

Die Lesungen der Autorinnen und Autoren wurden vorab aufgezeichnet. Live-Lesungen wären zu risikoreich gewesen, Übertragungsfehler könnten für ein Chaos sorgen. Die Jury wird natürlich live diskutieren – was wäre Klagenfurt ohne die subtilen Gemeinheiten, welche die Juroren einander und den Autoren ausrichten? Zu diesem Zweck werden Kameraanlagen in den Arbeitszimmern der Juroren installiert.

Der Regisseur der Übertragung, Klaus Wachschütz, kommentiert das so: „Mit diesem Projekt Ingeborg-Bachmann-Preis-spezial betreten wir Neuland. Mit hohem technischen Aufwand sind wir zuversichtlich, dass wir einen Bewerb in gewohnter Qualität von Klagenfurt aus in die Welt schicken werden.“

Man merkt schon: Heuer ist die Übertragung der Star.

Der Kultursender 3sat wird auch heuer wieder die ganze Veranstaltung (von 18. bis 21. Juni) zeigen – wer will, kann sich mehr als 16 Stunden Literatur-Vollbedienung ins Wohnzimmer schieben lassen. Gelesen wird am Donnerstag, Freitag und Samstag, am Sonntag werden die Preise übergeben.