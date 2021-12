Vinyl: Es staut sich in den Presswerken

Für die Lieferengpässe machen einige die fehlende Infrastruktur verantwortlich: Nach dem Aufstieg der CD in den 1990er-Jahren und dem damit verbundenen Niedergang der Schallplatten-Industrie wurden Presswerke geschlossen, Maschinen verkauft oder verschrottet. Gepresst wurde nur noch im kleinen Stil und in kleinen Auflagen. Wer noch Schallplatten kaufte, war entweder DJ, Plattensammler oder einfach einer, dem das Medium, das Haptische, das Plattenumdrehen am Herzen lag. Die Masse schob hingegen eine dünne Plastikscheibe in einen Schlitz. Seit Jahren machen das aber immer weniger Menschen. Stattdessen wird gestreamt und werden zu Hause wieder verstärkt Schallplatten aufgelegt: Im Vorjahr haben in den USA die Umsätze aus Vinylplattenverkäufen bereits die der CDs überholt. Diese ständig steigende Nachfrage kann derzeit (noch) nicht gestillt werden, woran natürlich auch die Corona-Pandemie schuld ist. Denn viele Presswerke mussten einige Zeit schließen und arbeiten nun die angestauten Aufträge ab. Dann gab es 2020 noch einen zerstörerischen Brand in einem kalifornischen Werk, in dem ein Großteil der global verfügbaren Lackfolien für die Schallplatten-Produktion hergestellt wurden.

Hinzu kommt, dass Vinyl-Pressungen sehr aufwendige manuelle Arbeiten sind. Zwar gibt es inzwischen wieder Unternehmen, die Plattenpressen herstellen. Aber das ist nur ein Faktor in der Herstellungskette. Es fehle neben Karton und Papier auch oft an Fachpersonal, sagt Wendler. Und natürlich seien auch zu wenig Presskapazitäten vorhanden. „Einer Aussage eines Lieferanten von Vinyl-Compound zufolge gibt es weltweit Kapazitäten für 150 Millionen Stück pro Jahr, benötigt werden aber rund 300 Millionen. Es wird aber auf allen Ebenen intensiv daran gearbeitet, die Produktion massiv zu erhöhen“, sagt Wendler. Beim steirischen Presswerk Austrovinyl versuchen aktuell 13 Mitarbeiter 8.000 bis 9.000 Schallplatten pro Woche herzustellen. Derzeit arbeite man an einem Erweiterungsprojekt, „womit wir die Kapazität im ersten Halbjahr 2022 verdreifachen könnten“, blickt Wendler euphorisch in die Zukunft.