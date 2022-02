Viktor Gernot und Peter Kleinmann: „Viel Muskeln, wenig Hirn?“

Peter Kleinmann: Ich habe die Klassiker absolviert: Ich war beim Neujahrskonzert und bei den Lipizzanern. Ich glaube aber vor allem, dass Sport auch Kultur ist: Wenn das, was ich mache, Kultur ist, dann habe ich sie gern.

Sport und Kultur gelten aber als Gegensatz. Warum?

Viktor Gernot: Das sind beides Leidenschaften, zu denen man als Kind oder Jugendlicher kommt – und das ist dann fast eine Entweder-oder-Frage. Erstens, weil beides zeitintensiv ist. Und dann kommt der Gruppendruck: Man tut so, als ob das andere nicht gut wäre. Ich habe Sport und Musik intensiv betrieben, aber ich kenne natürlich Kollegen, über die man scherzhaft sagen muss: Die waren vom Turnen befreit.

Peter Kleinmann: Ich habe oft den Eindruck: Einer aus der Kultur gilt automatisch als intellektuell und g’scheit, einer aus dem Sport fällt unter das Dogma „Viel Muskeln, wenig Hirn“. Der Sport war einmal ein Privileg des Adels, denn nur der Adel hatte genug Zeit. Diesen Klassenkampf hat das Bürgertum gegen den Adel gewonnen – seitdem gilt der Sport bei uns aber als pfui. In Amerika gilt der Sportler als leistungsstarker Mensch. Mir wurde in der Schule noch gesagt: Willst du jetzt Volleyball-Nationalspieler werden – oder willst was lernen?

Sie fordern seit vielen Jahren die Einführung der täglichen Turnstunde in den Schulen.

Peter Kleinmann: Die Menschheit gibt es seit 500.000 Jahren, seit 500.000 Jahren halten wir uns durch Bewegung am Leben. Seit 5000 Jahren können wir erst lesen und schreiben – und jetzt wollen wir die Bewegung abschaffen? Für mich ist Bewegung genauso wichtig wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Stundenlang dürfen sich die Schüler nicht bewegen – das ist ja gesetzlich vorgeschriebene Körperverletzung!

Glauben Sie, werden Sie die Einführung der täglichen Sportstunde noch erleben?

Peter Kleinmann: Natürlich! Alles, was ich will, das bringe ich auch zusammen!

Viktor Gernot: Ich bin fassungslos, dass die tägliche Turnstunde nicht längst Standard ist in Österreich! Wenn die Kinder ein, zwei Stunden pro Tag körperlich gefordert sind, hilft ihnen das, sich besser zu konzentrieren. Ich habe mit großer Sorge wahrgenommen, wie schnell in der Pandemie nicht nur die Kultur abgedreht wurde, sondern auch der Schul- und Breitensport, abgesehen vom heiligen Skifahren.

Sollte es nicht auch die tägliche Kunst- und Musikstunde geben?

Peter Kleinmann: Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass Musik und Bewegung in der Schule eigentlich das Wichtigste wären! 50 Prozent der Österreicher bewegen sich nicht einmal zweieinhalb Stunden in der Woche. Diese zweieinhalb Stunden in der Woche erwirtschaften aber durch Einsparungen im Gesundheitssystem und durch Einnahmen im Sporttourismus und im Sportartikelhandel 980 Millionen Euro! Ich finde es verantwortungslos, was unsere Politiker und Politikerinnen machen – sie stehlen uns dieses Geld und sie stehlen uns die Gesundheit.

Viktor Gernot: Es gab eine Erhebung, wonach die Kinder bei uns im Schnitt pro Woche 30 Stunden vor dem Bildschirm verbringen. Wo bleibt noch Zeit, um einen Purzelbaum zu machen oder einen Ball zu werfen? Es gibt keine andere Stunde in der Schule, wo du so ein Jauchzen erleben kannst, wie bei einem Ballspiel oder beim Singen von einem leiwanden Lied.

Viktor Gernot, Sie haben als Künstler unglaublich viel gemacht: Große Musical-Premieren, Kabarett solo, mit den Hektikern, mit Michael Niavarani, Film, Fernsehserien, Shows, Musik ... Kam Ihnen da die Erfahrung im Leistungssport zugute? Weil sie gelernt hatten, diszipliniert Ziele abzuarbeiten?

Viktor Gernot: Ich habe keine Karriere-Visualisierung gemacht, keine genauen Zeitpläne. Aber ich war immer ehrgeizig, und ich war immer neugierig. Die Frage, wie ich das rein zeitlich schaffen soll, habe ich mir nie gestellt. Dafür habe ich dann auch mit einem klassischen Burnout bezahlt. Aber es ist für mich das schönste Geschenk, dass ich so breit aufgestellt bin. Es ist so, wie in meiner Kindheit und Jugend: Mir wird nie fad.

Waren Sie talentiert oder diszipliniert? Also eher Horst Skoff oder Thomas Muster?

Viktor Gernot: Ich glaub, ich war beides ...

Peter Kleinmann: Aus einem Talent wird gar nichts. Wissen Sie, warum? Ein Talent im Sport wird in der Jugend immer Meister und muss nie trainieren. Die Ehrgeizigen, die trainieren mussten, kommen weiter, als die Talentierten. Und die Talentierten, die auch ehrgeizig sind, werden die ganz Großen.

Sie waren Volleyball-Nationalspieler – und haben dann als Trainer und Manager den Volleyballsport in Österreich populär gemacht.

Peter Kleinmann: Ich habe damals in einer Zeitung angerufen und gefragt, warum nie über Volleyball berichtet wird. Darauf hat der Redakteur gesagt: Wolleball ... spielt man da mit einem Ball aus Wolle? Da habe ich beschlossen, ich muss diese Haltung ändern. Und dann habe ich mit missionarischem Eifer den Sport in die Medien gebracht. Volleyball ist übrigens der meistbetriebene Sport der Welt!