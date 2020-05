Viennale: Ruth Klüger über das Weiterleben

Wenn Ruth Klüger in Wien ist, dann beginnt die Kindheit in ihr zu rumoren. Das ist oft sehr schmerzlich - dann etwa, wenn sie mit ihrem erwachsenen Sohn vor der Haustür der Lindengasse 38 steht und sich erinnern soll. Daran, wie es war, als sie noch ein Kind war, und daran, wie ihre Familie von den Nazis verfolgt und aus Wien vertrieben wurde. Trotzdem, sagt Klüger in ihrem prägnanten, sachlichen Tonfall, trotzdem komme sie in letzter Zeit ganz gerne nach Wien.



Auch im Rahmen der Viennale ist ihr Wien-Besuch angekündigt: Anlässlich der sehr berührenden Doku "Das Weiterleben der Ruth Klüger", die am Sonntag (30.10., 18.00, Gartenbaukino) in Anwesenheit von Klüger und Regisseurin Renata Schmidtkunz gezeigt wird (weiterer Viennale-Termin: 2. 11. , 18.30, Künstlerhaus). Der ORF zeigt die Doku unter dem Titel "Landschaften der Erinnerung - Das Weiterleben der Ruth Klüger" zur nachtschlafenden Zeit ebenfalls am Sonntag um 0.00 Uhr ( ORF 2).

Das einfühlsame Porträt entstand anlässlich Klügers 80. Geburtstag. Drei Jahre lang hat Schmidtkunz die aus Österreich stammende Holocaust-Überlebende begleitetet, die heute als eine der bedeutendsten Literaturwissenschaftlerinnen unserer Zeit gilt. Auch Klügers 1992 erschienene Kindheitserinnerungen "Weiter leben. Eine Jugend", gerieten umgehend zum Bestseller.