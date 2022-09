"viennacontemporary" und "Curated by" lassen Wiens Kunstszene rotieren

Mit dem Format „Curated by“ kann dann auch jene inhaltliche Vertiefung stattfinden, die in den flachen Messekojen schwer fällt: 24 Galerien luden heuer Gastkuratorinnen und -kuratoren ein, das Überthema lautet „Kelet“, was im Ungarischen „Osten“ bedeutet. Das Motto ist auch eine Anspielung auf ein historisches Avantgarde-Magazin, das sich „Nyuget“ („Westen“) nannte – es war lange Zeit die Richtung, die Fortschritt verhieß. „Doch was nützt die Anbetung einer untergehenden Sonne?“ schreibt der als „Impulsgeber“ geladene Dieter Roelstrate dazu.

Es wäre nicht die zeitgenössische Kunstwelt, wenn eine solch polare Weltsicht keinen Widerspruch erzeugen würde: So manche Künstler und Kuratoren in den Galerien reiben sich daran.

In der Schau „Sensory Tales“ (bei Krinzinger Schottenfeld, 1070) werden dem Rigiden etwa fluide“ Formen gegenübergestellt. Bei Gabriele Senn ) zerpflücken der Schweizer Maler Jean-Frederic Schnyder und die US-Künstlerin Lisa Oppenheim das Bild des Sonnenuntergangs in konzeptuellen Serien. „Die Sonne geht ständig irgendwo anders unter“ heißt jene von Oppenheim etwa. Wo Osten und Westen liegt, ist also nicht mehr so eindeutig zu bestimmen.