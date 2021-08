"viennacontemporary" stellt sich neu auf, will "mehr als Messe" sein

In dieser Form will die VC offenbar das Beste aus allen Welten vereinen: Mit der Hauptausstellung in der im Umbau befindlichen Alten Post in Wien (2. - 5. 9.) adaptiert die Gesellschaft die Idee, bestehende Gebäude als Kunst-Orte zwischenzunutzen. Das Konzept wird von der einst als Off-Messe gestarteten "Parallel Vienna" seit Jahren erfolgreich umgesetzt - diese residierte 2015 und 2016 selbst im einstigen Postzentrum in der Wiener Innenstadt, das seiner Transformation zur Luxusimmobilie harrt. Die "Parallel" findet ihrerseits von 7. bis 12. September statt, der Ort wurde noch nicht bekannt gegeben.