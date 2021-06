"Spark Art Fair": Ein Modell für post-pandemische Kunstmessen

Last but not least steht die Messe mit einem Fuß fest im Digitalen. Nicht nur mit dem fast schon selbstverständlichen 3D-Rundgang und der Präsenz aller Werke auf der Marktplattform Artsy (bis 10. 7.), sondern auch mit einer speziellen, von der MAK-Kuratorin Marlies Wirth gestalteten Schiene zu neuer Medien- und Digitalkunst.

Da kann man etwa in den Künstler Jonas Lund investieren, der mit jedem Exemplar seiner Plexiglas-Bilder Einheiten seiner eigenen Kryptowährung (um umgerechnet 2.800 – 11.600 €) mitliefert und Käufer zu Teilhabern seiner Praxis macht: Sie dürfen dann etwa mitbestimmen, ob der Künstler Urlaub machen oder ein neues Projekt in Angriff nehmen soll.