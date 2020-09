"Parallel Vienna": Die Lichtquelle für Wiens Kunstschwärme

Messe und mehr

"Kommerziellen" Galerien sieht man auf der Parallel sehr schnell an, ob sie die Veranstaltung bloß als zusätzliche Verkaufsfläche betrachten oder auf den Raum eingehen - wer schlau ist, stellt gleich die ganze Fläche einem Künstler oder einer Künstlerin zur Verfügung. So ist die Präsentation von Sophia Süßmilch, die die Galerie Krobath in einem luftigen Eck des Hauses installiert hat, sehr gelungen; ebenso der Raum mit den wilden Gemälden Josef Wurm (Galerie Heimo Bachlechner). Der Projektraum Viktor Bucher teilte seinen Beitrag auf Julia Haugeneder auf, die eine Büro-Ordnerwand mit farbigen, gefalteten Planen in ein interessantes Skulpturenensemble verwandelte. Daneben stellte der Künstler Alfredo Barsuglia ein Double seiner selbst als Papp-Aufsteller in den Raum. Der Otto-Mauer-Preisträger selbst hat sich zur Laufzeit der Messe eine Helmkamera umgeschnallt, die sein Gesicht auf ein Tablet überträgt, das anstelle eines Kopfes auf die Puppe montiert ist: "The Artist Is Always Present" heißt die Arbeit.