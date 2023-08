„Vienna Calling": In Wien kann man lustvoll untergehen

In seinem Kinodebüt „Shut up and play the piano“ widmete er sich gleich mal dem exzentrischen kanadischen Musiker Chilly Gonzales. In „Vienna Calling“ gibt es aber nicht nur einen, sondern viele Protagonisten, die Jedicke unaufgeregt mit der Kamera begleitet. Er wollte Wien so zeigen, wie er es erlebt habe – „als einen nur scheinbar bekannten, jedoch in Wahrheit fremden, sogar exotischen Ort. Als eine unberechenbare und manchmal rätselhafte Stadt, in der man sich treiben lassen, verlieren und lustvoll untergehen kann“.

Zwielichtige Ecken

Und so begleitet man u. a. den Nino aus Wien zu einem Friseurbesuch (bei Erich), sieht Voodoo Jürgens beim Malen zu, begleitet Esra und Enes Özmen von der Band EsRap zum Videodreh, und geht mit Kerosin95 Brautkleidkaufen.