Vernetzen statt Verstecken: Perspektiven der Kunst nach Corona

So richtig losgehen wird der Reigen der Großausstellungen wohl erst im Herbst. Dann, so das Kalkül vieler Kunsthäuser, sollte man die Pandemie so weit in den Griff bekommen haben dass bereits für 2020 geplante Highlights nachgeholt werden können.

In der Albertina ist dieses Leuchtturm-Event die Schau zu Amedeo Modigliani und Pablo Picasso (Subtitel: „Revolution des Primitivismus“), die nun am 17. September an den Start gehen soll. Das Kunsthistorische Museum zieht ab 5. 10. mit Tizians Frauenbildern nach, das Belvedere – 2021 bleibt das für Wechselausstellungen genützte Untere Belvedere geschlossen – bereitet für Herbst eine Schau über die Dürerzeit vor (ab 22. 10.). Das MAK realisiert ab 15.12. seine Werkschau zu Josef Hoffmann.

Das Kunsthaus Bregenz wird ab 10.7. von dem für seine musikalischen Installationen bekannten Franzosen Anri Sala bespielt; das MdM Salzburg holt ab 13.3. seine Retrospektive des britisch-nigerianischen Künstlers Yinka Shonibare nach.

Mit dervom MAK initiierten „Vienna Biennale“ steht 2021 ein Festival im Zeichen aktueller Umbrüche am Programm (28.5. – 3. 10.). Das KunstHausWien lanciert das Event „Foto Wien“ (10. – 28. 3.). Dazu bekommt Wien neue Kunstmessen: So soll die neue „Spark Art Fair“ von 6. bis 9. Mai über die Bühne gehen.

Dass der internationale Messe-Zirkus wie geplant durchgezogen wird, mag noch niemand garantieren: Das Flaggschiff Art Basel will von 17. – 20. Juni wieder seine Tore öffnen. In der nahe gelegenen Fondation Beyeler stellt dann Starkünstler Olafur Eliasson aus, im Herbst folgt dort eine Goya-Schau.