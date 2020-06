Vergoldetete Leica erzielte 528.000 Euro

Westlicht

Irving Penns

Kameras aus dem Vorbesitz des amerikanischen Fotografen Alfred Eisenstaedt (mit ihr schossEisenstaedt am 14. August 1945 sein berühmtes Foto des küssenden Paares amTimes Square) und des österreichischen MeeresforschersHans Hass wurden ebenfalls versteigert. Bei der 8. Foto-Auktion am Vortag erzielte das Top-Los,"Woman in Chicken Hat", mit 66.000 Euro auch den höchsten Preis derAuktion. Hier wurden 76 Prozent der Lose verkauft.