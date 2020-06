Venedig: Saufrituale und die bewaffnete Linke

Mit Robert Redford wiederum ging die Sonne von Old Hollywood auf dem Lido auf. Während Korine auf schnelle Schnitte und groovige Musik setzt, hält es Redford ganz mit der gediegenen Sprache des klassischen Kinos, um Polit-Geschichte aus den 70er-Jahren der USA zu erzählen.

Dabei ist das Thema, das er in "The Company You Keep" aufgreift, brisant: Es geht um ehemalige Mitglieder der radikalen, linken Untergrundbewegung "The Weathermen", die als kämpferische Vietnam-Gegner einstmals gewalttätige Anschläge verübten, später ihre Identität wechselten und dann untertauchten. 30 Jahre danach leben sie als brave Bürger, harmlose Hausfrauen und engagierte Familienväter in der Vorstadt – doch das FBI lässt nicht locker, und ein Journalist ( Shia LaBeouf) wittert die Karrierechance seines Lebens.

Redford bietet gepflegtes, altmodisches Kino im besten Sinne. Er lässt sich beim Erzählen nicht hetzen, erlaubt lange Dialoge, gemächliche Thriller-Spannung und einen (manchmal allzu großen) Schuss Sentimentalität. Außerdem hat er Veteranen-Kollegen ausgegraben, die sich mit ihm noch einmal einer politischen Vergangenheit stellen. Die große Julie Christie ("Doktor Schiwago") etwa, selbst einstmals ausgesprochen politisiert, tritt als ehemalige Linksaktivistin auf. Und auch Nick Nolte hat sich aus dem Lehnstuhl erhoben und lieferte einen knackigen Kurzauftritt in "The Company You Keep" ab. Das Publikum freute sich sehr und begrüßte ihn mit spontanem Szenenapplaus.