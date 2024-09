"Stehe unter Schock": Venedig-Siegerin Nicole Kidman trauert um ihre Mutter

Der spanische Kult-Regisseur Pedro Almodóvar hat für sein Beziehungsdrama "The Room Next Door" den Goldenen Löwen des Filmfestivals in Venedig erhalten. Der 74-Jährige nahm den Hauptpreis des renommierten Festivals am Lido am Samstagabend entgegen. "The Room Next Door" ist der erste auf Englisch gedrehte Film des Spaniers. Die australische Schauspielerin Nicole Kidman gewann den Preis für die beste Schauspielerin, bester Schauspieler wurde der Franzose Vincent Lindon.

Das Drama "The Room Next Door" erzählt von zwei Freundinnen, die sich mit dem Sterben auseinandersetzen müssen. Tilda Swinton verkörpert eine Frau mit Krebs im Endstadium, die eine alte Freundin (Julianne Moore) um einen komplizierten Gefallen bittet. Sie möchte im Moment ihres selbst gewählten Todes nicht allein sein. Der Film basiert auf dem Roman "Was fehlt dir" von Sigrid Nunez. Bekanntester Regisseur Spaniens Pedro Almodóvar ist der international bekannteste Regisseur Spaniens. Sein Film "Alles über meine Mutter" gewann 2000 einen Oscar. Einen weiteren Oscar erhielt der 74-Jährige im Jahr 2003 für "Sprich mit ihr".

In "Babygirl" spielt Kidman (57) eine Frau, die lange unterdrückte sexuelle Wünsche auslebt. Das Erotikdrama der niederländischen Regisseurin Halina Reijn erzählt auf innovative Weise von weiblicher Lust. Kidman verkörpert eine Geschäftsfrau, die eine Affäre mit einem deutlich jüngeren Praktikanten (Harris Dickinson) anfängt. Wegen des Todes ihrer Mutter hat Kidman allerdings nicht an der Preisverleihung teilgenommen. In ihrem Namen las die Regisseurin Halina Reijn eine Mitteilung vor: "Heute kam ich in Venedig an, um kurz darauf zu erfahren, dass meine schöne, tapfere Mutter Janelle Ann gestorben ist. Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie, aber dieser Preis ist für sie. Sie hat mich geformt, sie hat mich geführt und sie hat mich gemacht. Ich bin unendlich dankbar, dass ich ihren Namen durch Halina an euch alle weitergeben darf." Ihr Herz sei gebrochen, teilte Kidman mit.

Lindon (65) verkörpert im Drama "Jouer avec le feu" von Delphine und Muriel Coulin einen alleinerziehenden Vater, der damit kämpfen muss, dass einer seiner Söhne ins rechtsextreme Milieu abtaucht.