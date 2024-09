Kidman lässt tief blicken - und wirkt jünger als halb so alte Co-Stars

"The Perfect Couple" ist eine amerikanische Mystery-Dramaserie mit Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning und Eve Hewson in den Hauptrollen. Es handelt sich um eine Adaption des gleichnamigen Romans von Elin Hilderbrand aus dem Jahr 2018.

In der Serie steht Amelia (Hewson) kurz davor, in die wohlhabende Nantucket-Winbury-Familie einzuheiraten, was die matriarchalische Schriftstellerin (Kidman) missbilligt. Doch als am Strand eine Leiche gefunden wird und Geheimnisse ans Licht kommen, wird jeder zum Verdächtigen.