Pedro Almodóvar in Venedig: Leichtfüßig durch Leben und Tod

In „The Room Next Door“ (Kinostart: 25. Oktober) spielen sie zwei Freundinnen namens Ingrid (Julianne Moore) und Martha (Tilda Swinton), die sich nach Jahren in New York wiedersehen – allerdings unter traurigen Umständen: Martha liegt mit einer Krebserkrankung im Spital, Ingrid sinkt erschüttert an ihrem Bettrand nieder. In den Gesprächen, die folgen, rekapitulieren die beiden Frauen die wichtigsten Stationen ihres Lebens. Martha quält sich vor allem mit der Schuld, als Mutter versagt zu haben. Als die Krankheit voranschreitet, bittet sie Ingrid, sie bis zu ihrem Tod, dessen Datum sie selbst auswählen möchte, zu begleiten – „in einem Raum nebenan“.

Almodóvar lässt in „The Room Next Door“ alle seine filmischen Passionen aufleben: Sein Liebe zum Melodram ebenso wie seine Neigung für unterschwellige Thrillerspannung. In den flammenden Primärfarben Blau, Grün, Rot und Gelb eines Douglas Sirks und eines Alfred Hitchcocks entwirft Almodóvar sowohl die New Yorker Kulissen als auch die Innenräume der privaten Villa, die Martha für ihre letzten Lebenstage anmietet. Sie schwanke zwischen Euphorie und Depression, sagt Martha einmal zu Ingrid am Beginn ihrer Begegnung. Almodóvars große Kunst besteht darin, zwischen diesen Polen die Gefühlsstürme schwerer existenzieller Themen zu entfesseln, ohne dabei jemals die Leichtigkeit zu verlieren. Die makellose Ästhetik seiner Bilder in Kombination mit dem hinreißenden Spiel der Schauspielerinnen verbindet sich zu einer Hommage an die Schönheit des Lebens – auch, oder gerade vor dem unübersehbaren Abgrund des Todes.